عقب ايام من غزو هذا الأمر لعدن الكشف عن أمر جديد يجتاح المدينة - أخبار كلمتك



شهدت أسواق العاصمة المؤقتة عدن توافدًا كبيرًا للطماطم المستوردة من الأردن، حيث امتلأت بسطات البائعين بأصناف متنوعة من هذه الخضار.

وأوضح بعض المتسوقين أن الطماطم الأردني أصبحت شائعة في الأسواق بشكل ملحوظ، حيث يتم بيعها بسعر 1500 ريال للكيلوغرام.

وأشاروا إلى أن هذه الطماطم تصل إلى البائعين عبر ثلاجات الحفظ، مما يضمن جودتها ونضارتها.

يُذكر أن أسواق عدن شهدت، على مدى الشهر الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم، حيث قفزت الأسعار إلى 4000 ريال، مما دفع المواطنين إلى البحث عن بدائل أكثر تكلفة.

واوضحت مصادر انه وعقب ايام من غزو الطماط الأسواق بعدن وصلت شحنة بطاط مصري المدينة مؤخراً



وأكدت المصادر ان البطاط المصري تسببت في تراجع اسعار البطاط البلدي