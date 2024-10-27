الوزير البكري يعلق على اداء منتخب الناشئين وتأهله الى نهائيات آسيا 2025 - أخبار كلمتك

أشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بأداء منتخب الناشئين لكرة القدم خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في السعودية العام المقبل.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن هذا التأهل يضاف إلى انجازات كرة القدم اليمنية في فئاتها السنية".. منوها بالإنجازات التي حققها المنتخب خلال مشاركته السابقة ونجاحه في تحقيق بطولتي غرب آسيا مرتين متتاليتين .

وعبر الوزير البكري في تصريحه عن تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، للاعبين وبعثة المنتخب ومن خلالهم إلى الاتحاد العام لكرة القدم ولجماهير الرياضة في بلادنا قاطبة بهذا الإنجاز..متمنيا للمنتخب تحقيق نتائج مشرفة في بطولة كأس آسيا .

وتأهل منتخبنا الوطني للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا 2025 بعد تصدره المجموعة التاسعة خلال التصفيات بسبع نقاط اثر تعادله بهدف لمثله مع نظيره الفيتنامي في المباراة التي جمعتهما، اليو،م وفوزه في وقت سابق على منتخبي ميانمار وقيرغيزستان.