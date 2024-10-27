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الوزير البكري يعلق على اداء منتخب الناشئين وتأهله الى نهائيات آسيا 2025 - أخبار كلمتك

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الوزير البكري يعلق على اداء منتخب الناشئين وتأهله الى نهائيات آسيا 2025 - أخبار كلمتك

الوزير البكري يعلق على اداء منتخب الناشئين وتأهله الى نهائيات آسيا 2025 - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - كلمتك/ خاص

أشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بأداء منتخب الناشئين لكرة القدم خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في السعودية العام المقبل. 

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن هذا التأهل يضاف إلى انجازات كرة القدم اليمنية في فئاتها السنية".. منوها بالإنجازات التي حققها المنتخب خلال مشاركته السابقة ونجاحه في تحقيق بطولتي غرب آسيا مرتين متتاليتين .

وعبر الوزير البكري في تصريحه عن تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، للاعبين وبعثة المنتخب ومن خلالهم إلى الاتحاد العام لكرة القدم ولجماهير الرياضة في بلادنا قاطبة بهذا الإنجاز..متمنيا للمنتخب تحقيق نتائج مشرفة في بطولة كأس آسيا .

وتأهل منتخبنا الوطني للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا 2025 بعد تصدره المجموعة التاسعة خلال التصفيات بسبع نقاط اثر تعادله بهدف لمثله مع نظيره الفيتنامي في المباراة التي جمعتهما، اليو،م وفوزه في وقت سابق على  منتخبي ميانمار وقيرغيزستان.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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