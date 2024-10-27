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بنك عدن للتمويل الأصغر يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة هيومن ابيل - أخبار كلمتك

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بنك عدن للتمويل الأصغر يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة هيومن ابيل - أخبار كلمتك

بنك عدن للتمويل الأصغر يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة هيومن ابيل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:35 مساءً - كلمتك/خاص:

وقع بنك عدن للتمويل الأصغر، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع منظمة هيومن ابيل.

 

وجرى توقيع المذكرة من قبل الأستاذ فكري العجيل الرئيس التنفيذي للبنك، ومن جانبه منظمة هيومن ابيل الدكتور محمد الواعي.

 

وصرح المدير التنفيذي لبنك عدن الاستاذ فكري العجيل مرحباً بمنظمة هيومن ابيل وممثلها في التوقيع على مذكرة التفاهم، مثمناً أنشطة المنظمة في المجال الإنساني الذي له ارتباط بمنهج البنك في جعل خدمة المجتمع الإنساني أولوية لديه، باعتباره بنك من الناس واليهم ويتطلع لتعزيزها عبر مثل هكذا اتفاقات تعنى بالأعمال والأنشطة الإنسانية الدولية.

 

وأكد العجيل استعداد البنك لتقديم كافة التسهيلات المالية والمصرفية لمنظمة هيومن ابيل عبر فروع البنك المختلفة في المحافظات والوكلاء التابعين للبنك، وكذلك التطلع لتوقيع مزيداً من الاتفاقات مع مختلف المنظمات والمؤسسات المحلية والخارجية لما من شأنه خدمة كافة المستفيدين من التمويلات والحوالات الإنسانية وغيرها من الخدمات البنكية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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