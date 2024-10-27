بنك عدن للتمويل الأصغر يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة هيومن ابيل - أخبار كلمتك

وقع بنك عدن للتمويل الأصغر، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع منظمة هيومن ابيل.

وجرى توقيع المذكرة من قبل الأستاذ فكري العجيل الرئيس التنفيذي للبنك، ومن جانبه منظمة هيومن ابيل الدكتور محمد الواعي.

وصرح المدير التنفيذي لبنك عدن الاستاذ فكري العجيل مرحباً بمنظمة هيومن ابيل وممثلها في التوقيع على مذكرة التفاهم، مثمناً أنشطة المنظمة في المجال الإنساني الذي له ارتباط بمنهج البنك في جعل خدمة المجتمع الإنساني أولوية لديه، باعتباره بنك من الناس واليهم ويتطلع لتعزيزها عبر مثل هكذا اتفاقات تعنى بالأعمال والأنشطة الإنسانية الدولية.

وأكد العجيل استعداد البنك لتقديم كافة التسهيلات المالية والمصرفية لمنظمة هيومن ابيل عبر فروع البنك المختلفة في المحافظات والوكلاء التابعين للبنك، وكذلك التطلع لتوقيع مزيداً من الاتفاقات مع مختلف المنظمات والمؤسسات المحلية والخارجية لما من شأنه خدمة كافة المستفيدين من التمويلات والحوالات الإنسانية وغيرها من الخدمات البنكية.