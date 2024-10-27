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رئيس الوزراء يصدر توجيه جديد تعرف عليه - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يصدر توجيه جديد تعرف عليه - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر توجيه جديد تعرف عليه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:46 مساءً - كلمتك/خاص:

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بحصر المشروعات المتعثرة في القطاعات الخدمية والتنموية بمحافظة أبين، مع عرض أسباب التوقف، والمقترحات والجدول الزمنى اللازم لاستكمالها وأولويات التنفيذ.

وأكد دولة رئيس الوزراء، خلال لقاءه، اليوم الاحد، محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، على اعداد تقرير متكامل بهذه المشاريع من قبل الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطة المحلية، والرفع بها لإيجاد حلول عاجلة لاستكمالها، وخاصة تلك التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

وأطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من محافظ أبين على إحاطة شاملة حول الأوضاع في المحافظة في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية والخدمية والتنموية، والتحديات القائمة، ومقترحات تجاوزها، والدعم المطلوب من الحكومة لتنفيذ معالجات عاجلة في عدد من القضايا ذات الأولوية والمتصلة بحياة ومعيشة المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لكل جهود السلطة المحلية للقيام بواجباتها تجاه خدمة المواطنين.. مشيراً الى اهتمام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية في محافظة أبين التي تعرضت كثيراً للاهمال.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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