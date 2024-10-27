رئيس الوزراء يصدر توجيه جديد تعرف عليه - أخبار كلمتك

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بحصر المشروعات المتعثرة في القطاعات الخدمية والتنموية بمحافظة أبين، مع عرض أسباب التوقف، والمقترحات والجدول الزمنى اللازم لاستكمالها وأولويات التنفيذ.

وأكد دولة رئيس الوزراء، خلال لقاءه، اليوم الاحد، محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، على اعداد تقرير متكامل بهذه المشاريع من قبل الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطة المحلية، والرفع بها لإيجاد حلول عاجلة لاستكمالها، وخاصة تلك التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

وأطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من محافظ أبين على إحاطة شاملة حول الأوضاع في المحافظة في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية والخدمية والتنموية، والتحديات القائمة، ومقترحات تجاوزها، والدعم المطلوب من الحكومة لتنفيذ معالجات عاجلة في عدد من القضايا ذات الأولوية والمتصلة بحياة ومعيشة المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لكل جهود السلطة المحلية للقيام بواجباتها تجاه خدمة المواطنين.. مشيراً الى اهتمام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية في محافظة أبين التي تعرضت كثيراً للاهمال.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.

