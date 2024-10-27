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سيدة اعمال كبيرة تفجر مفاجئة بشان العصابة النسائية التي تنهب المساعدات في صنعاء - أخبار كلمتك

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سيدة اعمال كبيرة تفجر مفاجئة بشان العصابة النسائية التي تنهب المساعدات في صنعاء - أخبار كلمتك

سيدة اعمال كبيرة تفجر مفاجئة بشان العصابة النسائية التي تنهب المساعدات في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:06 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:بخصوص الاستاذة بلقيس الحمزي، التي كنت اتهمتها هي وجارها علي النجار صاحب المحل بأنهم لهم علاقة بالعصابة، تواصلوا معي الليلة واعترفوا لنا بكل شيء، اولا اتضح ان الأستاذ بلقيس، هي زوجة صاحب المحل وليست جارته كما صرح في البداية، واضاف:والليلة اعترف بالحقيقة وقال يااخي هذا ابو جنات استخدم اسم زوجتي لإستلام حوالات على بطائقنا وكنا نسحبها مقابل ديون عنده لانه يسحب من المحل بضاعة وكلما تراكمت ديون يحولها على اسم زوجتي ولا ندري شيء عن مصادر هذه الحوالات والان يااخي برسل لك جميع الرسائل التي كان يرسلها لنا ابو جنات من رقمه وفيها ارقام الحوالات، عشان تتأكد بنفسك، وقال انا مظلوم وشهرت باسمي واسم زوجتي ولا لنا اي مصلحة منهم هؤلاء سحبوا مني في الأخير رصيد وديون بقيمة 200 الف ريال ولم يسددها حتى الان هذه كل الحقيقة وعليك الإعتذار لنا.
واختتم:ولذلك انا راشد معروف اعتذر للأستاذة بلقيس الحمزي وزوجها علي النجار، بما حصل من تشهير لهم رغم اني لم اتهمهم اصلا بأنهم  اعضاء  في العصابة وإنما قلت فقط انه لهم علاقة وفعلا أثبتوا ذلك وبالأدلة وصور المحادثات التي تدين ابو جنات بشكل مباشر بأنه استخدم  اسم بلقيس علي محسن الحمزي، لإستلام حوالات وكان يرسلها لزوجها لسحبها مقابل الديون ولم يكن يعلم زوجها اي شيء عن مصادر هذه الحوالات وبالنسبة للصور والمحادثات التي أرسلها لازالت قيد المراجعة والتدقيق لم ننشرها حاليا، سيتم نشرها مع أدلة أخرى في الوقت المناسب، لازال لدينا الكثير والكثير من الملفات قيد الدراسة والتحقيق.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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