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هل يقلل رئيس الوزراء صرفياته ويقوم بهذا الامر بالبنك المركزي اليمني - أخبار كلمتك

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هل يقلل رئيس الوزراء صرفياته ويقوم بهذا الامر بالبنك المركزي اليمني - أخبار كلمتك

هل يقلل رئيس الوزراء صرفياته ويقوم بهذا الامر بالبنك المركزي اليمني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي نسيم البعيثي :رئيس الوزراء بن مبارك يواصل ترويج الأكاذيب لإخفاء فشله في أدارة الحكومة ، ويسرب معلومات ان مهاجمتة بسبب قطعه لكشوفات الإعاشة .
واضاف:وفي الحقيقة الإعاشة لم تقطع على الإطلاق وأتحداه يثبت ذلك ،ونحن مع الإصلاحات وقطع اي صرفيات خارج إطار الدستور والقانون .
واختتم:وكان يفترض أن يقلل من صرفياته الخاصة وصرفيات مكتبه ويوردها للبنك المركزي اليمني .

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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