هل يقلل رئيس الوزراء صرفياته ويقوم بهذا الامر بالبنك المركزي اليمني - أخبار كلمتك

قال الصحفي نسيم البعيثي :رئيس الوزراء بن مبارك يواصل ترويج الأكاذيب لإخفاء فشله في أدارة الحكومة ، ويسرب معلومات ان مهاجمتة بسبب قطعه لكشوفات الإعاشة .

واضاف:وفي الحقيقة الإعاشة لم تقطع على الإطلاق وأتحداه يثبت ذلك ،ونحن مع الإصلاحات وقطع اي صرفيات خارج إطار الدستور والقانون .

واختتم:وكان يفترض أن يقلل من صرفياته الخاصة وصرفيات مكتبه ويوردها للبنك المركزي اليمني .