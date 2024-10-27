هل يقلل رئيس الوزراء صرفياته ويقوم بهذا الامر بالبنك المركزي اليمني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي نسيم البعيثي :رئيس الوزراء بن مبارك يواصل ترويج الأكاذيب لإخفاء فشله في أدارة الحكومة ، ويسرب معلومات ان مهاجمتة بسبب قطعه لكشوفات الإعاشة .
قال الصحفي نسيم البعيثي :رئيس الوزراء بن مبارك يواصل ترويج الأكاذيب لإخفاء فشله في أدارة الحكومة ، ويسرب معلومات ان مهاجمتة بسبب قطعه لكشوفات الإعاشة .
واضاف:وفي الحقيقة الإعاشة لم تقطع على الإطلاق وأتحداه يثبت ذلك ،ونحن مع الإصلاحات وقطع اي صرفيات خارج إطار الدستور والقانون .
واختتم:وكان يفترض أن يقلل من صرفياته الخاصة وصرفيات مكتبه ويوردها للبنك المركزي اليمني .
0 تعليق