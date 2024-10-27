قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:الفواكه والخضروات التي تصل الينا من مناطق الحوثة تعتبر اقتصاديا مستوردة شأنها شأن اي منتج مستورد من خارج البلد ، لأننا نستوردها من مناطق الحوثة بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية نتيجة عدم اعتراف المليشيا بالعملة الجديدة ..
واضاف:بالتالي ان وجدت فواكه وخضروات من خارج البلد وبسعر ارخص فهي اولى بالاستيراد ، اولا لانها اقل سعرا واقل استنزافا للعملة الصعبة وثانيا لانها تخلق منافسة في الاسعار مع الطماط البلدي المستورد.
الكشف عن امر صادم بشان استيراد الخضروات والفواكه من صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:16 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:الفواكه والخضروات التي تصل الينا من مناطق الحوثة تعتبر اقتصاديا مستوردة شأنها شأن اي منتج مستورد من خارج البلد ، لأننا نستوردها من مناطق الحوثة بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية نتيجة عدم اعتراف المليشيا بالعملة الجديدة ..
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:الفواكه والخضروات التي تصل الينا من مناطق الحوثة تعتبر اقتصاديا مستوردة شأنها شأن اي منتج مستورد من خارج البلد ، لأننا نستوردها من مناطق الحوثة بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية نتيجة عدم اعتراف المليشيا بالعملة الجديدة ..
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