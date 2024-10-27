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الكشف عن امر صادم بشان استيراد الخضروات والفواكه من صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن امر صادم بشان استيراد الخضروات والفواكه من صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن امر صادم بشان استيراد الخضروات والفواكه من صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:16 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:الفواكه والخضروات التي تصل الينا من مناطق الحوثة تعتبر اقتصاديا مستوردة شأنها شأن اي منتج مستورد من خارج البلد ، لأننا نستوردها من مناطق الحوثة بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية نتيجة عدم اعتراف المليشيا بالعملة الجديدة ..
واضاف:بالتالي ان وجدت فواكه وخضروات من خارج البلد وبسعر ارخص فهي اولى بالاستيراد ، اولا لانها اقل سعرا واقل استنزافا للعملة الصعبة وثانيا لانها تخلق منافسة في الاسعار مع الطماط البلدي المستورد.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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