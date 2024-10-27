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الكشف عن ممثلة يمنية شهيرة تقوم باخذ اموال المغتربين بحجة مساعدة الفقراء - أخبار كلمتك

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الكشف عن ممثلة يمنية شهيرة تقوم باخذ اموال المغتربين بحجة مساعدة الفقراء - أخبار كلمتك

الكشف عن ممثلة يمنية شهيرة تقوم باخذ اموال المغتربين بحجة مساعدة الفقراء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:16 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف: عاد الصاعقة الكبيرة التي ستصدم الجميع هي يوم الكشف عن اسم الممثلة اليمنية الشهيرة.
واضاف: أعطيتها فرصة أخيرة تنقذ نفسها وتعطيني كل المعلومات مقابل الستر عليها وتتوب أو افضحها بالأدلة وانكب عفشها كما نكبت عفش المغتربين لسنوات.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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