قال الاعلامي راشد معروف: عاد الصاعقة الكبيرة التي ستصدم الجميع هي يوم الكشف عن اسم الممثلة اليمنية الشهيرة.
واضاف: أعطيتها فرصة أخيرة تنقذ نفسها وتعطيني كل المعلومات مقابل الستر عليها وتتوب أو افضحها بالأدلة وانكب عفشها كما نكبت عفش المغتربين لسنوات.
الكشف عن ممثلة يمنية شهيرة تقوم باخذ اموال المغتربين بحجة مساعدة الفقراء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:16 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي راشد معروف: عاد الصاعقة الكبيرة التي ستصدم الجميع هي يوم الكشف عن اسم الممثلة اليمنية الشهيرة.
قال الاعلامي راشد معروف: عاد الصاعقة الكبيرة التي ستصدم الجميع هي يوم الكشف عن اسم الممثلة اليمنية الشهيرة.
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