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الرئيس علي ناصر محمد يلتقي المناضل احمد سيف حاشد - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يلتقي المناضل احمد سيف حاشد - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي المناضل احمد سيف حاشد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:31 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى مساء أمس 26 اكتوبر في مقر اقامته بالقاهرة الرئيس علي ناصر محمد مع المناضل أحمد سيف حاشد ورافقه كلّاً من الدكتور مطهر السعيدي وفهد العريفي وعمار المعلم ومشير الخليدي..
ودار نقاش حول آخر التطورات في الساحة اليمنية والفلسطينية واللبنانية والعربية والدولية. وأكد الرئيس على ضرورة وقف الحرب واحلال السلام في اليمن لان استقرار اليمن هو استقرار للمنطقة..
كما أكد الجميع على أهمية وقف الحرب في اليمن لانه لا يستفيد منها الا تجار الموت والحروب، واستعادة الدولة والحفاظ على الوحدة اليمنية وعلى أمن واستقرار اليمن..
وقام الاستاذ احمد سيف حاشد بإهداء كتابه للرئيس بعنوان "فضاء لا يتسع لطائر.. سيرة ذاتية وسرديات مشتعلة"..
واشاد الرئيس بالدور النضالي للمناضل احمد سيف حاشد الذي افنى حياته من أجل الوطن والمواطن..
وأهداه الرئيس نسخة من كتابه رباعية ذاكرة وطن (الثورة - الدولة - السياسة الخارجية - الوحدة)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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