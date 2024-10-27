عرض تمثال اثري يمني للبيع - أخبار كلمتك

تحدث خبير في شؤون الآثار عن بيع تمثال من آثار اليمن القديم في مزاد مونتي كارلو بإمارة موناكو.

وقال الخبير عبدالله محسن ، إن تمثالاً من آثار اليمن، من الكالسيت، يعود للقرن الأول الميلادي، بيع يوم الاثنين الماضي في مزاد مونتي كارلو في إمارة موناكو.

واضاف: أن التمثال من مقتنيات تاجر الآثار الفرنسي فرانسو أنتونوفتيش، المشهور بمجموعته من التماثيل الأثرية اليمنية من الجوف.

وأشار "محسن" إلى ان التمثال سبق وأن بيع في مزاد أوتربنتي بتاريخ 30 مارس 2022م والتمثال عبارة عن بورتريه لذكر محفوظ بشكل جيد في الجزء العلوي، بينما الجزء السفلي متضرر جزئيا، والوجه منحوت بدقة عالية مع عيون لوزية كبيرة، وحواجب ولحية كانت مثبتة بتقنية معينة، الأنف طويل ومدبب مع شارب صغير مميز، والشعر قصير ويترك الأذنين كبيرتين وواضحتين، ويوجد تحت البورتريه نقش جزئي بالمسند، ربما يشير إلى المتوفى.

