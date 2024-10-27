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عرض تمثال اثري يمني للبيع - أخبار كلمتك

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عرض تمثال اثري يمني للبيع - أخبار كلمتك

عرض تمثال اثري يمني للبيع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:31 مساءً - كلمتك/خاص:

تحدث خبير في شؤون الآثار عن بيع تمثال من آثار اليمن القديم في مزاد مونتي كارلو بإمارة موناكو.

وقال الخبير عبدالله محسن ، إن تمثالاً من آثار اليمن، من الكالسيت، يعود للقرن الأول الميلادي، بيع يوم الاثنين الماضي في مزاد مونتي كارلو في إمارة موناكو.

واضاف: أن التمثال من مقتنيات تاجر الآثار الفرنسي فرانسو أنتونوفتيش، المشهور بمجموعته من التماثيل الأثرية اليمنية من الجوف.

وأشار "محسن" إلى ان التمثال سبق وأن بيع في مزاد أوتربنتي بتاريخ 30 مارس 2022م والتمثال عبارة عن بورتريه لذكر محفوظ بشكل جيد في الجزء العلوي، بينما الجزء السفلي متضرر جزئيا، والوجه منحوت بدقة عالية مع عيون لوزية كبيرة، وحواجب ولحية كانت مثبتة بتقنية معينة، الأنف طويل ومدبب مع شارب صغير مميز، والشعر قصير ويترك الأذنين كبيرتين وواضحتين، ويوجد تحت البورتريه نقش جزئي بالمسند، ربما يشير إلى المتوفى.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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