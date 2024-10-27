في اول لقاء مع مكتب المبعوث الاممي.. حزب المؤتمر يعلن موقفه من توحيد البنك المركزي - أخبار كلمتك

‏اجتمع مكتب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن ، يوم الخميس، مع قيادات من المؤتمر الشعبي العام، لمواصلة الحوارات السياسية مع الأحزاب والكيانات اليمنية لتحديد الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف ومن أجل بدء العملية السياسية

و أكد المؤتمر الشعبي العام خلال النقاشات على الحاجة إلى إحراز تقدم متوازٍ في التدابير السياسية والاقتصادية والأمنية، محذّرًا من القرارات التي قد تُفضي إلى مكاسب غير متوازنة. ودعا إلى حل سياسي يصون السيادة الوطنية.

‏وكذلك أكد المؤتمر الشعبي العام أن توحيد البنك المركزي هو نقطة البداية لاستقرار الاقتصاد وتخفيف التوترات، إلى جانب إستخدام تدابير شفافة لبناء الثقة وإحراز ضمانات دولية حازمة لدفع عجلة التقدم نحو السلام في ‎#اليمن.