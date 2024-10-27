بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

عاجل:جريمة مروعة بعدن قبل قليل ضحيتها إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:جريمة مروعة بعدن قبل قليل ضحيتها إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:شاب يقتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:شاب يقتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

في اول لقاء مع مكتب المبعوث الاممي.. حزب المؤتمر يعلن موقفه من توحيد البنك المركزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في اول لقاء مع مكتب المبعوث الاممي.. حزب المؤتمر يعلن موقفه من توحيد البنك المركزي - أخبار كلمتك

في اول لقاء مع مكتب المبعوث الاممي.. حزب المؤتمر يعلن موقفه من توحيد البنك المركزي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - كلمتك/خاص:

‏اجتمع مكتب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن ، يوم الخميس، مع قيادات من المؤتمر الشعبي العام، لمواصلة الحوارات السياسية مع الأحزاب والكيانات اليمنية لتحديد الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف ومن أجل بدء العملية السياسية
و أكد المؤتمر الشعبي العام خلال النقاشات على الحاجة إلى إحراز تقدم متوازٍ في التدابير السياسية والاقتصادية والأمنية، محذّرًا من القرارات التي قد تُفضي إلى مكاسب غير متوازنة. ودعا إلى حل سياسي يصون السيادة الوطنية.
‏وكذلك أكد المؤتمر الشعبي العام أن توحيد البنك المركزي هو نقطة البداية لاستقرار الاقتصاد وتخفيف التوترات، إلى جانب إستخدام تدابير شفافة لبناء الثقة وإحراز ضمانات دولية حازمة لدفع عجلة التقدم نحو السلام في ‎#اليمن.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق