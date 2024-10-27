اتهام شيخ قبلي كبير في صنعاء بالتواطؤ مع مغتصبي الطفلة جنات - أخبار كلمتك

قالت الناشطة نورا الجروي:‏الشيخ علي الضبيبي الذي كنا نحترمه ونقدره لأنه كان رجل مواقف ونخوه للأسف تحول إلى شيح مراوغ دجال أداة للحوثيين وممسحه لجرائمهم واغتصابهم للأطفال يتوسط في قضية اغتصاب طفله فضيحه يجب أن لا تمر وان نتكاتف جميعاً لنشر صور مشائخ العار وعلى رأسهم علي الضبيبي.

واضافت: واي شيخ في صنعاء يقف مع المغتصب احمد نجاد يجب أن تتم اضافته الى قائمة مشائخ العار المتواطئة مع الحوثيين في اغتصاب الاطفال

واختتمت:ادعوكم لإضافة صور أي شيخ تواطىء مع الحوثيين في قضية ‎#جنات_السياغي

جنات في وجه كل يمني مطلبنا إعدام المغتصب احمد نجاد وصلبه ليكون عبره لكل مغتصب تسول له نفسه اغتصاب الاطفال وانتهاك الحرمات

‎#جنات_تفضحهم

‎#جنات_شرف_كل_اليمنيين