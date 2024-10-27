مقتل طفل وإصابة أربعة آخرين نتيجة لهذا الأمر في تعز - أخبار كلمتك

أفاد مواطنون عن مقتل طفل وإصابة أربعة آخرين في مدينة تعز .
وقال مواطنون أن الكلاب الضالة تنتشر بالالاف في مدينة تعز حيث تسببت بمقتل طفل في زيد الموشكي وجرح اربعة اخرين بحالات خطرة
ودعا مواطنون إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الكلاب الضالة
أفاد مواطنون عن مقتل طفل وإصابة أربعة آخرين في مدينة تعز .
وقال مواطنون أن الكلاب الضالة تنتشر بالالاف في مدينة تعز حيث تسببت بمقتل طفل في زيد الموشكي وجرح اربعة اخرين بحالات خطرة
ودعا مواطنون إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الكلاب الضالة
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