بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

عاجل:جريمة مروعة بعدن قبل قليل ضحيتها إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:جريمة مروعة بعدن قبل قليل ضحيتها إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:شاب يقتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:شاب يقتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

توتر وغضب عقب محاولة البسط على جامعة إب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توتر وغضب عقب محاولة البسط على جامعة إب - أخبار كلمتك

توتر وغضب عقب محاولة البسط على جامعة إب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:40 مساءً - كلمتك/خاص:

افادت المصادر، بان "علي بن علي النوعة"، وكيل محافظة إب للشؤون المالية والإدارية في حكومة الانقلاب، يقف وراء محاولة الاستيلاء على اراضي جامعة اب، مستغلاً سلطته وموقعه لتنفيذ هذه الجريمة. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق الممتلكات العامة والأراضي الزراعية، بهدف الاستيلاء عليها وتخصيصها لأنصارها ومقربيها.


وقد أثار هذا الأمر موجة من الغضب والاستياء في أوساط الأكاديميين والطلاب والمواطنين على حد سواء، الذين نظموا وقفات احتجاجية رافضة لهذه المحاولة السافرة للسطو على أراضي الجامعة. وأكد المحتجون أن أي مساس بأراضي الجامعة يعد اعتداءً على مستقبل الأجيال القادمة، وعلى حقهم في التعليم والمعرفة.

 

من جانبه، أصدرت قيادة جامعة إب بياناً شديد اللهجة، استنكرت فيه هذه المحاولة، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية أراضي الجامعة. وحذر البيان من عواقب وخيمة في حال استمرار هذه الممارسات، مؤكداً أن الجامعة ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن حقوقها المشروعة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق