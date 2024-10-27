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اول تصريح امريكي بشان البنك المركزي اليمني - أخبار كلمتك

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اول تصريح امريكي بشان البنك المركزي اليمني - أخبار كلمتك

اول تصريح امريكي بشان البنك المركزي اليمني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:21 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، دعم بلاده للإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي، بما يمكِّنه من ممارسة وظائفه، والقيام بواجباته تجاه الشعب اليمني.


وأشار خلال لقاء في واشنطن مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي- إلى ضرورة تعزيز آليات اندماج القطاع المالي والمصرفي اليمني بالنظام المالي الإقليمي والدولي.


وعبّر عن تفهمه للأوضاع والصعوبات التي تعاني منها اليمن، مؤكدا استمرار الدعم للحكومة في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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