اول تصريح امريكي بشان البنك المركزي اليمني - أخبار كلمتك

أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، دعم بلاده للإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي، بما يمكِّنه من ممارسة وظائفه، والقيام بواجباته تجاه الشعب اليمني.



وأشار خلال لقاء في واشنطن مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي- إلى ضرورة تعزيز آليات اندماج القطاع المالي والمصرفي اليمني بالنظام المالي الإقليمي والدولي.



وعبّر عن تفهمه للأوضاع والصعوبات التي تعاني منها اليمن، مؤكدا استمرار الدعم للحكومة في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية.