ترحيل عشرات اليمنيين من السعودية قاموا بهذا الامر - أخبار كلمتك

أعلنت السلطات السعودية القبض على أكثر من ألف مخالف لنظام أمن الحدود، تمكنوا من التسلل إلى أراضي المملكة، نحو نصفهم من الجنسية اليمنية.



وضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، بأسبوع عن ضبط نحو 20896 مخالفًا، منهم 11930 مخالفًا لنظام الإقامة، و5649 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3317 مخالفًا لنظام العمل.



وجاء في بيان امني انه بلغ إجمالي الذين ضُبطوا في أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1374 شخصًا 43% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 107 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.



وأوضحت النتائج عن ضبط 24 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي الذين أُخضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16653 وافدًا مخالفًا، منهم 14726 رجلاً، و1927 امرأة.



وأحالت الحملات الميدانية المشتركة 8251 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2626 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11774مخالفًا.



وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.