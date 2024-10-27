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ترحيل عشرات اليمنيين من السعودية قاموا بهذا الامر - أخبار كلمتك

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ترحيل عشرات اليمنيين من السعودية قاموا بهذا الامر - أخبار كلمتك

ترحيل عشرات اليمنيين من السعودية قاموا بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:21 مساءً - كلمتك:

أعلنت السلطات السعودية القبض على أكثر من ألف مخالف لنظام أمن الحدود، تمكنوا من التسلل إلى أراضي المملكة، نحو نصفهم من الجنسية اليمنية.


وضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، بأسبوع عن ضبط نحو 20896 مخالفًا، منهم 11930 مخالفًا لنظام الإقامة، و5649 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3317 مخالفًا لنظام العمل.


وجاء في بيان امني انه بلغ إجمالي الذين ضُبطوا في أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1374 شخصًا 43% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 107 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.


وأوضحت النتائج عن ضبط 24 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي الذين أُخضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16653 وافدًا مخالفًا، منهم 14726 رجلاً، و1927 امرأة.


وأحالت الحملات الميدانية المشتركة 8251 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2626 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11774مخالفًا.


وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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