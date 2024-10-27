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السعودية تعلن عن ضبط المئات من اليمنيين.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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السعودية تعلن عن ضبط المئات من اليمنيين.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

السعودية تعلن عن ضبط المئات من اليمنيين.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:32 صباحاً - كلمتك/ متابعات

أعلنت السلطات السعودية القبض على أكثر من ألف مخالف لنظام أمن الحدود، تمكنوا من التسلل إلى أراضي المملكة، نحو نصفهم من الجنسية اليمنية.

وضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، بأسبوع عن ضبط نحو 20896 مخالفًا، منهم 11930 مخالفًا لنظام الإقامة، و5649 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3317 مخالفًا لنظام العمل.

وجاء في بيان امني انه بلغ إجمالي الذين ضُبطوا في أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1374 شخصًا 43% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 107 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأوضحت النتائج عن ضبط 24 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي الذين أُخضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16653 وافدًا مخالفًا، منهم 14726 رجلاً، و1927 امرأة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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