أول تحرك لطارق صالح عقب تعرض النساء لهذا الامر - أخبار كلمتك

وجّه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح، دائرة الخدمات الطبية في المقاومة الوطنية، بمتابعة حالات النساء اللاتي أُصبن أثناء سقوطهن في حفرة لتصريف الصرف الصحي في مديرية ذو باب المندب بمحافظة تعز.

وقضت التوجيهات بتقديم كافة الرعاية الصحية والعلاج للنساء المصابات اللواتي وصلن إلى "مستشفى 2 ديسمبر" و"المستشفى الميداني السعودي" في المخا، وإنزال فريق طبي إلى ذو باب لمتابعة الإصابات الطفيفة.

وقال مدير دائرة الخدمات الطبية في المقاومة الوطنية الدكتور طارق العزاني؛ إن الحالات التي وصلت المخا تتلقى رعاية خاصة، وإن فريقًا طبيًا زار المنطقة للاطلاع على حالة الإصابات الطفيفة ومتابعة تقديم الرعاية لهن.

وأضاف أن الفريق اطلع أيضًا على الخدمات التي قدمها المستشفى الريفي في مديرية ذو باب المندب للحالات من إسعافات أولية