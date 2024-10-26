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مستثمرين سوق الممدارة يناشدون الزبيدي وأبو زرعة تنفيذ حكم قضائي وتطبيق القانون - أخبار كلمتك

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مستثمرين سوق الممدارة يناشدون الزبيدي وأبو زرعة تنفيذ حكم قضائي وتطبيق القانون - أخبار كلمتك

مستثمرين سوق الممدارة يناشدون الزبيدي وأبو زرعة تنفيذ حكم قضائي وتطبيق القانون - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:22 مساءً - كلمتك/خاص:

بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة نائب الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وأبو زرعه المحرمي نائب رئيس المجلس  الرئاسي ، نائب المجلس الانتقالي، السلام عليكم ورحمة الله،

نكتب إليكم مناشدتنا اليوم لنعرض عليكم مظلمتنا ونطلب منكم التدخل العاجل لرفع الظلم الذي تعرضنا له.

لقد استلمنا السوق بموجب عقد تشغيل مع السلطة المحلية بتاريخ 2023/6/29م، وكذا بموجب عقد من المؤتمر الشعبي العام مالك الأرض، ولدينا جميع الأوراق القانونية التي تثبت احقيتنا ورغم أننا دعاة سلم ولا دعاه قوة، إلا أننا تعرضنا للاعتداء وقهر  من قبل قوات حماية الاراضي وقوة من الحزام الامني الشعب  بتاريخ 2024/9/17م، حيث داهمت السوق بدون أي أوامر قانونية أو قرار من المحكمة، مدعين فقط أنها توجيهات عليا.

لقد تم إخراجنا من السوق بصورة مخالفة للقانون ودون وجه حق، وتحملنا الظلم وكل ماحصل لنا من اعتداء حرصا منا لعدم إراقت أي قطرة دم، وكذا عدم الإنجرار خلف الشعارات المناطقية والعنصرية التي روج لها خصومنا في الإعلام وعدم إتاحت الفرصة لأي جهات أخرى لاستغلال مظلمتنا لأهداف أخرى، وسلكنا طريق القانون ولجأنا إلى القضاء ورفعنا دعوى مستعجلة لاسترداد حيازة وعدم التعرض كوننا استلمنا السوق رسمي وقانوني  وصدر حكم لصالحنا كونه قضية مستعجلة ووفقا لنص القانون يتم تنفيذ الأحكام المستعجلة من واقع مسودتها وتم استخراج سند تنفيذ للحكم المستعجل بمذكرة إلى محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية والذي بدوره وجه إلى مدير الامن  وقوة حماية الأراضي بتنفيذ احكم القضاء،  وقام مدير الأمن بالتواصل مع كمال الحالمي المتواجد قواته بحوش سوق القات بالممدارة، إلا أنه امتنع عن تنفيذ الحكم تحت مبرر أنه يجب إشعار النائب ابو زرعة المحرمي كونه تلقى أوامر عليا بعدم التنفيذ، فتواصلنا بمدير الأمن، وقال لنا أنه أشعر النائب ابو زرعة المحرمي فكان الرد عليه بعدم تنفيذ أي أحكام إلا باتة.!!

إلا أن تلك القوة كشفت أن أبو زرعة هو من أعطي توجيهات بإخراجنا وهو من امتنع من تنفيد الحكم القضائي الخاص بنا لا نعلم لماذا !!! والأحكام الأخرى تنفذ طبيعي عبر أقسام الشرطة، وإلى الآن لم نستوعب هذا الرد الغير قانوني، فالحكم الصادر مستعجل وليس موضوعي ولايمس موضوع الحق والقانون واضح في اليه التنفيذ، ومايثير الإستغراب أنه تم الاعتداء علينا واقتحام السوق بدون أي توجيهات خطية من أي جهة رسمية أو قانونية، وبدون قرار من المحكمة فقط يدعو أنها توجيهات من النائب أبو زرعة وعند طلبنا منهم تنفيذ أحكام القضاء امتنعوا عن التنفيذ، رغم أننا أصدرنا بيان وذكرنا فيه أن النائب أبو زرعة لايمكن أن يتجاوز المحافظ أو أي سلطة للقضاء أو النظام والقانون، وحتى إلى الآن لم نصدق هذا، إضافة إلى ذلك  تفاجأنا بالأمس بحشد من المسلحين المدنين إلى الحوش وكأن الأمر تحديا لنا وللنظام والقانون والسلطة المحلية والقضاء الذي تمسكنا فيه حتى هذه اللحظة كي لا ندخل في فتنة لا تحمد عقباها،

ولهذا لجأت إلى مناشدتكم عبر الإعلام حتى توصل رسالتنا ومظلمتنا فأنتم قيادتنا ولابد من إنصافنا بالحق فقط، ولا يتحول الموضوع إلى تمترس خلف شعارات عنصرية وتعصبات مناطقية خارجة عن القانون وعلى حساب الحق وأهله، ولا نريد أن يتم إقصاء أي شخص تحت مسمى أنت من الضالع أو أنت من يافع كما روج لها من السابق غريمنا المدعو الخضيري الذي ظلل وحشد أفراد منطقته من يافع  علينا من قبل حتى اقتحم السوق تحت شعار أنه مظلوم، رغم أن طريق المظلوم معروف وواضح وهو القضاء وليس التحشيد المناطقي والقبلي، وقد تجنبنا هذا الأسلوب وسلكنا طريق القضاء حتى نكشف زيف كلامه الفاقد للمصداقية والحجة والبرهان، وتركنا القضاء ليقول كلمته ويكشف زيف تضليله على قبيلته والرأي العام، وكانت كلمة القضاء واضحة وصريحة وصدر حكم لصالحنا وتمكيننا من السوق بشكل مستعجل.

لذا، نطلب من فخامتكم التدخل العاجل لرفع الظلم عنا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحنا، وإعادة الحق إلى نصابه. إننا نثق في عدالتكم وحكمتكم، ونأمل أن تنصفونا في هذه القضية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المستثمر: عبدالدائم محسن عبدالله وعبدالرحيم وشركائهم

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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