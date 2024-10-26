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مصادر مصرفية تكشف عن سعر الصرف - أخبار كلمتك

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مصادر مصرفية تكشف عن سعر الصرف - أخبار كلمتك

مصادر مصرفية تكشف عن سعر الصرف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:22 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشفت مصادر مصرفية عن أسعار صرف العملات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية


وأكدت المصادر ان سعر الدولار الواحد يقترب من 2050 ريالا وسعر الريال السعودي يتجاوز حاجر  535 ريالا  في عدن

موضحاً ان الصرف وصل إلى هذا الرقم رغم  اتخاذ الحكومة حزمة من التدابير لوقف الانهيار  وضبط المضاربين ومهربي العملات الأجنبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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