شاهد بالصورة .. الكلاب تسيطر على تعز - أخبار كلمتك

شكا مواطنون في محافظة تعز من تزايد اعداد الكلاب الضالة وانتشارها في مختلف شوارع المدينة.

وقال المواطنون في شكاويهم ان الخروج من المنزل اصبح مخيف ومقلق، خصوصا مع تواجد الكلاب الضالة في كل المداخل والمخارج لاحياء المدينة.

وابدى المواطنون استيائهم من صمت الجهات المختصة والسلطة المحلية وسط المدينة في الجز الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية وعدم اتخاذها أي إجراءات عاجلة للحد من انتشار الكلاب وتزايد اعدادها.

مؤكدين ان الكثير من الامراض والاوبئة ظهرت في الآونة الأخيرة تزامنا مع تزايد الكلاب.

وأشار أبناء تعز الى ارتفاع الإصابات الناجمة عن هجمات الكلاب ضد الأطفال، وأيضا انعدام المصل المخصص بمكافحة داء الكلاب في المستشفيات الحكومية، وهو ما يزيد من مضاعفة معاناة أبناء عدن.

هذا وكانت قد أفادت مصادر محلية في وقت سابق عن وفاة طفل أصيب بجراح بليغة، إثر تعرضه لهجوم “كلاب ضالة”بالمدنية



واوضحت المصادر إن كلاب ضالة هاجمت الطفل "ماهر عبدالله سعيد الشرعبي" (9 سنوات)، أثناء تواجده أمام مدرسة "زيد الموشكي"

وأكدت المصادر أن الكلاب نهشت جسد الطفل “ماهر الشرعبي”، الذي توفي بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة ومحاولة تقديم الاسعافات الأولية له.