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سقوط ١٧ فتاة داخل حفرة خلال حفل زفاف وحدوث وفيات - أخبار كلمتك

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سقوط ١٧ فتاة داخل حفرة خلال حفل زفاف وحدوث وفيات - أخبار كلمتك

سقوط ١٧ فتاة داخل حفرة خلال حفل زفاف وحدوث وفيات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت مديرية ذوباب أمس الجمعة حادثًا مؤسفًا أثناء حفل زفاف حيث سقطت 17 فتاة في إحدى البيارات القريبة لموقع العرس، مما أسفر عن وفاة خمس منهن وإصابة فتاتين بحالات خطيرة، تم نقلهن إلى مستشفى ذوباب، الذي تعذر عليه تقديم الرعاية اللازمة بسبب عدم وجود الأكسجين والأدوية الأساسية.

الأمر الذي أدى إلى تجمع عدد كبير من شباب وأهالي ذوباب أمام المستشفى، حيث قاموا بإغلاقه وطرد الموظفين ومدير المستشفى، مطالبين برحيل مدير المديرية الشاعري احتجاجًا على ما وصفوه بسوء الإدارة والفساد. وأفادت المصادر أن المستشفى يفتقر لأبسط المستلزمات الطبية.

وفي خطوة تصعيدية أغلق المحتجون اليوم السبت الطريق الرابط بين المخا ومحافظة عدن، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية في المنطقة وتغيير رموز الفساد بالمديرية حسب وصفهم.

وعبر المحتجون عن تضامنهم مع أسر الضحايا، داعين الجهات المعنية لتحسين الظروف الصحية وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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