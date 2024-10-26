بحضور قيادات المحافظة والمجموعة جامعة السعيد تستقبل الطلبة المستجدين للعام الجامعي 2024-2025م. - أخبار كلمتك

برعاية كريمة من الأستاذ درهم عبده سعيد، رئيس مجلس الأمناء، أقامت جامعة السعيد في مدينة تعز حفل استقبال الطلبة المستجدين للعام الدراسي الجامعي 2024-2025م.

افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها النشيد الوطني، ثم ألقى الأستاذ درهم عبده سعيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ورئيس مجلس أمناء جامعة السعيد، كلمة مسجلة رحب فيها بالطلبة المستجدين. وأشار في كلمته إلى التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، مؤكداً على ضرورة مواكبة هذه التطورات والاستفادة منها، كما استعرض الاستراتيجية القادمة للجامعة.

من جهته، ألقى الأستاذ الدكتور سامح العريقي، رئيس جامعة السعيد، كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين واستعرض إمكانيات الجامعة والدعم الكبير الذي تقدمه المجموعة في مختلف الأصعدة. وأشاد بدعم قيادة المجموعة لمشروع التحول الذي تتبناه الجامعة، مشيراً إلى إنجازات الجامعة منذ تأسيسها في 2004م وتحولها من كلية وحيدة إلى جامعة يمنية رائدة وعضو فاعل في الهيئات الأكاديمية الإقليمية والدولية.

كما شارك الأستاذ شوقي أحمد هائل سعيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ورئيس مجلس إدارة بنك التضامن، عبر البث المباشر. وحث في كلمته الطلبة على السعي والتعلم وبذل كل ما لديهم من قدرات، مؤكداً أن جامعة السعيد ستشهد رحلة تحول ضمن استراتيجية المجموعة نحو التميز الأكاديمي والبحثي الذي يخدم الوطن. وأكد دعم قيادة المجموعة لنهج التحول الاستراتيجي الذي تتبناه الجامعة، مشيراً إلى رؤية ملهمة لمستقبل الأجيال وتقديم رسالة علمية وأكاديمية ومجتمعية تواكب اتجاهات التنمية في البلاد والتحولات العالمية.

من جانبه أشاد الدكتور عبدالقوي المخلافي، وكيل أول محافظة تعز، بالبنية التحتية المتميزة لجامعة السعيد ومرافقها المتطورة، مؤكداً دعم السلطة المحلية في تعز لقيادة الجامعة في تعزيز دورها الريادي بالمحافظة.

من جانبه، قدم الأستاذ منير مدهش، مدير برنامج التمويل الأصغر في بنك التضامن فرع تعز، عرضاً لنظام القرض التعليمي الذي يقدمه البنك لطلاب الجامعة. يهدف هذا النظام إلى تمكين الطلاب من مواصلة دراستهم الجامعية بسهولة من خلال تقديم قروض حسنة بدون فوائد، مع ضمانات ميسرة وفترة سداد تصل إلى 12 شهراً.

حضر الحفــل كل من الدكتور / أدم الشميري - أمين عام مجلس أمناء جامعة السعيد، و الأستاذ / فائز سعيد، عضو مجلس أمناء جامعة السعيد” بمشاركة افتراضية عبر البث المباشر ” والمهندس / مهيب الحكيمي - وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية، والأستاذ / ربيع بـــازل - مشرف قطاع تعز في مجموعة هائل سعيد ، والاستاذ سلطان مغلس من ادارة الاتصال بالمكتب الرئيسي للمجموعة والأستاذ/ عبد الحكيم شرف مستشار المحافظ للشؤون التعليمية . وعدداً من كبار الشخصيات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس .