وفيات اثر هذا المرض الخطير في عدن والكشف عن طريقة العلاج منه - أخبار كلمتك

سجَّـلت العاصمة عدن منذ بداية العام 2024م أربع وفيات بمرض الـ "دفتيريا" وخمس حالات وفاة جاؤوا إلى عدن من المحافظات المجاورة، وذلك وفقًا لما ذكره لـ "الأيام" الترصد الوبائي في العاصمة عدن.

وأفاد مواطنون أن مرض الدفتيريا تسبب بحالة وفاة على الأقل وأخرى أُدخلت إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات العاصمة عدن، وقد ذكر مصدر آخر أن شقيقان يعيشان في منزلٍ واحد توفيا من هذا المرض قبل نحو عشرة أيام.



وأكدت مصادر طبية بأن الحالات ما زالت مستمرة بالظهور في كل المحافظات حتى اليوم، مشيرًا إلى أنه وفي هذا العام 2024م تم تسجيل 104 حالات منها 46 حالة ساكنة في محافظة عدن بينما معظم سكن الحالات الأخرى في مديرية لودر بمحافظة أبين.

فيما قرابة 76 % من الحالات المُـصابة بالخناق كانت غير مطعمة بالتطعيم الروتيني لمرض الدفتيريا، مضيفًا أن مستشفى الصداقة التعليمي العام في مديرية الشيخ عثمان هو المركز العلاجي الوحيد لحالات الدفتيريا في العاصمة عدن ويفتقر إلى الكثير من المقومات منها العناية المركزة والطواقم الطبية.



واكدت بأن العلاج الأساسي للمرض هو الـ "DAT" وهو العلاج الأساسي للمرض حيث نفدت الكمية التي كانت متوفرة بسبب كثرة المرضى، وما زالت الجهات الصحية تنتظر توفيره من وزارة الصحة العامة والسكان، وكذا منظمة الصحة العالمية، مع العلم أن عددًا من الحالات تضطر إلى شرائه بمبالغ كبيرة من صيدليات خاصة أو تتحمل عناء السفر إلى محافظة تعز لجلبه من هناك، مع انعدامه للأسف الشديد في العاصمة عدن.