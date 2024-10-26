تحرك جديد لمحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

التقى الأستاذ أحمد احمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني بالسيد تيم ليندر كينج المبعوث الأمريكي لليمن في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية.

‎ حيث استعرض المحافظ الانعكاسات السلبية للأحداث الجارية في المنطقة والعالم على الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية التي تعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب التي فجرتها المليشيات منذ عشر سنوات والتي تضاعفت تأثيراتها بمهاجمة مرافئ وناقلات النفط وتوقف التصدير وحرمان اليمن من أهم موارده يضاف إلى ذلك تأثيرات التطورات في البحر الأحمر وانعكاساتها على كلف النقل والتأمين مما خلق أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة غير قابلة للاستمرار في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته والوفاء بالتزاماته وانعدام أي آفاق للسلام بسبب تعنت المليشيات.

‎من جانبه عبر السيد ليندر كينج عن تفهمه للأوضاع والصعوبات التي تعاني منها الجمهورية اليمنية مؤكداً استمرار الدعم للشعب اليمني والدولة اليمنية منوهاً بالإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي وضرورة دعمها بما يمكنه من ممارسة وظائفه والقيام بواجباته خدمة للشعب اليمني وتعزيز آليات اندماج القطاع المالي والمصرفي اليمني بالنظام المالي الإقليمي والدولي .

‎حضر اللقاء سفير الجمهورية اليمنية في واشنطن السفير محمد الحضرمي ووكلاء البنك المركزي لقطاعي الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية.