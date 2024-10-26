أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

تحرك جديد لمحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحرك جديد لمحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

تحرك جديد لمحافظ البنك المركزي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:33 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى الأستاذ أحمد احمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني بالسيد تيم ليندر كينج المبعوث الأمريكي لليمن في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية.

‎ حيث استعرض المحافظ الانعكاسات السلبية للأحداث الجارية في المنطقة والعالم على الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية التي تعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب التي فجرتها المليشيات منذ عشر سنوات والتي تضاعفت تأثيراتها بمهاجمة مرافئ وناقلات النفط وتوقف التصدير وحرمان اليمن من أهم موارده يضاف إلى ذلك تأثيرات التطورات في البحر الأحمر وانعكاساتها على كلف النقل والتأمين مما خلق أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة غير قابلة للاستمرار في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته والوفاء بالتزاماته وانعدام أي آفاق للسلام بسبب تعنت المليشيات.

‎من جانبه عبر السيد ليندر كينج عن تفهمه للأوضاع والصعوبات التي تعاني منها الجمهورية اليمنية مؤكداً استمرار الدعم للشعب اليمني والدولة اليمنية منوهاً بالإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي وضرورة دعمها بما يمكنه من ممارسة وظائفه والقيام بواجباته خدمة للشعب اليمني وتعزيز آليات اندماج القطاع المالي والمصرفي اليمني بالنظام المالي الإقليمي والدولي .

‎حضر اللقاء سفير الجمهورية اليمنية في واشنطن السفير محمد الحضرمي ووكلاء البنك المركزي لقطاعي الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

درجات الحرارة المتوقعة #صباح الثلاثاء في المحافظات اليمنية.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق