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بالصور .. هكذا بدت أجواء شبوة قبل قليل - أخبار كلمتك

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بالصور .. هكذا بدت أجواء شبوة قبل قليل - أخبار كلمتك

بالصور .. هكذا بدت أجواء شبوة قبل قليل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - كلمتك/ خاص

شهدت مدينة شبوة أجواء غائمة كليا اليوم السبت .

وقال مواطنون: أن أجواء مدينة بيحان في شبوة اليوم غائمة كليا وسط طقس بارد.

وتحصل كلمتك على صور من بيحان العليا ظهر السبت2bb01241e8.jpg69c57e816c.jpg02c9734136.jpg0195f292a4.jpg

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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