بلاغ صحفي صادر عن مجلس ادارة نادي الصقر الرياضي - أخبار كلمتك

وقف مجلس ادارة نادي الصقر الرياضي بتعز في اجتماعه الطارئ اليوم السبت 2024/10/26 برئاسة الاستاذ رياض عبد الجبار الحروي ، وقف امام دعوة الاتحاد اليمني لكرة القدم لإنتخاب مجلس ادارة الاتحاد في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة وذلك في ال 30 من نوفمبر القادم ، كما تابع ردود الأفعال والمواقف من قبل ادارات بعض الاندية في عدد من المحافظات وبعد نقاش موضوعي اتخذ مجلس ادارة النادي القرارات التالية :

1- يؤكد مجلس الادارة على موقفه الذي اتخذه العام الماضي والذي عبر عنه من خلال بيان النادي الصادر بتاريخ 2023/9/9 ، وكذلك توصيات وقرارات الجمعية العمومية للنادي في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في منتزه تعز بتاريخ 2023/10/4

2- دعم مجلس ادارة النادي المواقف المطالبة بتفعيل دور ادارات الاندية وحقها المكفول قانوناً في اختيار مرشحيها وممثليها في التصويت لانتخابات اتحاد كرة القدم وذالك وفقاً للمادة (٢١) فقره (١) بنود (أ_ ب- ج ) والفقرة (٢) في المادة نفسها من النظام الأساسي للاتحاد.

ويرفض رفضا تاما محاولة الاتحاد استلاب حق الاندية المشار اليه.

3- يؤكد مجلس ادارة النادي على ضرورة ممارسة الشفافية المالية ، وحق الجمعية العمومية في الاطلاع على ميزانية الاتحاد وحساباته والحصول على المعلومات الصحيحة بشأن الدعم الذي يحصل عليه الاتحاد وذلك من خلال تقديم ميزانية عمومية مدققه من مكتب محاسبين قانونيين تختارهم الجمعية العمومية وفقاً للنظام الاساسي للاتحاد المادة (22) - مجالات الصلاحية- الفقرات ( د - هـ - و ) والمادة (27) جدول اعمال الجمعية العمومية الفقرة (2)

البنود (ي- ك. ل)

4- يوكد مجلس ادارة النادي وقيادته العليا ان خلافه مع مجلس ادارة الاتحاد هو حول عدم التزام الاتحاد بالنظام الاساسي واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد وعدم ممارسة الشفافية وارساء مبدء العدالة وتحقيق مبدء تكافؤ الفرص امام جميع عناصر اللعبة

5- يطالب مجلس ادارة النادي رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد بالالتزام بالنظام الأساسي وعدم تجاوزه ، وذلك خدمة للصالح العام.

6- يؤكد مجلس ادارة النادي على ثوابته التي عبر عنها فى اكتر من مناسبة وأهمها تمسكه بالنظام الأساسي للاتحاد والتطبيق العادل للوائح والشفافية الادارية والمالية ، واذا استمر الاتحاد في مخالفة النظام الأساسي فإن مجلس ادارة النادي سيعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات التي دعى الاتحاد اليها .

7- يدعم مجلس الادارة كل الجهود المبذولة لتصحيح مسار الكرة اليمنية ، بما فيها التواصل مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اليمنية والاتحادين الأسيوي والدولي لتحقيق هذا المطلب الذي يخدم صالح الكرة اليمنية،

8- يؤكد مجلس ادارة النادي على احترامه للجميع كما يوكد انه ليس لديه خصومة شخصية مع احد، وان مواقفه نابعه من كونه عضو جمعية عمومية للاتحاد يمارس حقوقه في النقد البناء وفق الأطر القانونية وبما ينسجم مع النظام الأساسي للاتحاد ، وبما يحقق المصلحة العامة

والله الموفق .