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عصيان مدني في أبين - أخبار كلمتك

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عصيان مدني في أبين - أخبار كلمتك

عصيان مدني في أبين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/ ايهاب المرقشي

شهدت مدينة زنجبار صباح هذا اليوم السبت حالة من العصيان المدني نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطنون، حيث تفاقمت المعاناة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية وتدهور العملة المحلية.

ويعيش المواطنون في ظروف اقتصادية صعبة، حيث أصبح تأمين لقمة العيش أمرًا بالغ الصعوبة في ظل عدم القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية والغلاء الفاحش وسياسات الحكومة التي تعتبر غير فعالة في معالجة هذه الأزمات.

ويأتي هذا العصيان في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر، وتصبح الخيارات المحدودة أكثر صعوبة.وعلى الجهات المعنية وضع حلول فورية للتخفيف من حدة هذه الأوضاع الحرجة.

وحان الوقت للمسؤولين للاستماع إلى نداء الشعب، والعمل على اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لإصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية. إذ لا يمكن تجاهل مطالب المواطنين الذين يسعون إلى حياة كريمة وبيئة معيشية مستقرة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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