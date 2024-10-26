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اليافعي يشن هجوماً عنيفا على شاب يمني التقط صورة مع الرئيس ترامب وشتمه بألفاظ نابية - أخبار كلمتك

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اليافعي يشن هجوماً عنيفا على شاب يمني التقط صورة مع الرئيس ترامب وشتمه بألفاظ نابية - أخبار كلمتك

اليافعي يشن هجوماً عنيفا على شاب يمني التقط صورة مع الرئيس ترامب وشتمه بألفاظ نابية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/ خاص

شن الإعلامي ياسر اليافعي هجوم حاد على شاب يمني التقط صورة مع الرئيس ترامب وشتمه بألفاظ نابية.

وقال اليافعي: ‏مكانه الطبيعي هو بسطة في شارع تعز أو عند باب اليمن وتحت رحمة مشرف حوثي؛ فلا يستحق الحرية والرفاهية التي يعيشها في أمريكا.

واضاف : ولو كان شجاعًا كما يزعم البعض، لوقف إلى جانب أهله في الداخل ضد الميليشيا التي جلبت لهم الموت والخراب والدمار.

وتابع: يتحدث بألفاظ سوقية، فيمتدح ويشكر بالإنجليزية، بينما بالعربية لا يكف عن اللعن والسب والشتم.

واختتم: لو كان في شجاعة حقيقية كان تحدث مع ترامب باللغة الانجليزية بنفس الالفاظ التي تحدث بها بالعربية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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