اليافعي يشن هجوماً عنيفا على شاب يمني التقط صورة مع الرئيس ترامب وشتمه بألفاظ نابية - أخبار كلمتك

شن الإعلامي ياسر اليافعي هجوم حاد على شاب يمني التقط صورة مع الرئيس ترامب وشتمه بألفاظ نابية.

وقال اليافعي: ‏مكانه الطبيعي هو بسطة في شارع تعز أو عند باب اليمن وتحت رحمة مشرف حوثي؛ فلا يستحق الحرية والرفاهية التي يعيشها في أمريكا.

واضاف : ولو كان شجاعًا كما يزعم البعض، لوقف إلى جانب أهله في الداخل ضد الميليشيا التي جلبت لهم الموت والخراب والدمار.

وتابع: يتحدث بألفاظ سوقية، فيمتدح ويشكر بالإنجليزية، بينما بالعربية لا يكف عن اللعن والسب والشتم.

واختتم: لو كان في شجاعة حقيقية كان تحدث مع ترامب باللغة الانجليزية بنفس الالفاظ التي تحدث بها بالعربية.