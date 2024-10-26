حريق ضخم يتسبب بخسائر ب١٠٠ مليون ريال - أخبار كلمتك

قال الدفاع المدني بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء انه أخمد حريق التهم محلًا تجاريًا، مخلفًا خسائر فادحة قُدرت بـ100 مليون ريال.



واوضح الدفاع المدني ان فرق الإطفاء أخمدت حريقا شبت نيرانها في محل تجاري لمواد البناء والدهانات بمنطقة المحيضرة مديرية تريم .



وأشار إلى انه عقب إخماد نيران الحريق التي اشتعلت حين كان المحل مغلق اثناء اداء الصلاة، فتحت تحقيقا ونزلت اللجنة الفنية لكشف ملابسات الحريق والأسباب التي وقفت خلف اشتعال النيران.



واختتم: أن الخسائر المادية الناجمة عن الحريق بلغت وفقا للتقديرات الأولية مائة مليون ريال، حيث أتت النيران على محتوى المحل التجاري، مؤكدا ان إجراءات الفحص الفني مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

