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حريق ضخم يتسبب بخسائر ب١٠٠ مليون ريال - أخبار كلمتك

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حريق ضخم يتسبب بخسائر ب١٠٠ مليون ريال - أخبار كلمتك

حريق ضخم يتسبب بخسائر ب١٠٠ مليون ريال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الدفاع المدني بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء انه أخمد حريق التهم محلًا تجاريًا، مخلفًا خسائر فادحة قُدرت بـ100 مليون ريال.


واوضح الدفاع المدني ان فرق الإطفاء أخمدت حريقا شبت نيرانها في محل تجاري لمواد البناء والدهانات بمنطقة المحيضرة مديرية تريم .


وأشار إلى انه عقب إخماد نيران الحريق التي اشتعلت حين كان المحل مغلق اثناء اداء الصلاة، فتحت تحقيقا ونزلت اللجنة الفنية لكشف ملابسات الحريق والأسباب التي وقفت خلف اشتعال النيران.


واختتم: أن الخسائر المادية الناجمة عن الحريق بلغت وفقا للتقديرات الأولية مائة مليون ريال، حيث أتت النيران على محتوى المحل التجاري، مؤكدا ان إجراءات الفحص الفني مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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