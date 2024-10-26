صحفي بارز : هذا ما أظهرته للاسف الأمطار التي هطلت في عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي البارز فتحي بن لزرق أن رشة مطر بسيطة في عدن أظهرت ان مشاريع الطرقات والبنى التحتية يتم الاهتمام بتنفيذها بطائرات تصوير الدرون.
واضاف : وصفحات المطبلين أكثر من تنفيذها على أرض الواقع كمشاريع حقيقية يمكن لها ان تصمد لشهور فقط وليس لسنوات..!
قال الصحفي البارز فتحي بن لزرق أن رشة مطر بسيطة في عدن أظهرت ان مشاريع الطرقات والبنى التحتية يتم الاهتمام بتنفيذها بطائرات تصوير الدرون.
واضاف : وصفحات المطبلين أكثر من تنفيذها على أرض الواقع كمشاريع حقيقية يمكن لها ان تصمد لشهور فقط وليس لسنوات..!
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