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بيع طماط مستورد من هذه الدولة في عدن باسعار لاتصدق - أخبار كلمتك

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بيع طماط مستورد من هذه الدولة في عدن باسعار لاتصدق - أخبار كلمتك

بيع طماط مستورد من هذه الدولة في عدن باسعار لاتصدق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

غزت الطماطم المستوردة اسواق عدن عقب وصول اسعار الطماطم المحلية الى ٤ الف ريال. 
وامتلأت بسطات البائعين في أسواق العاصمة المؤقتة عدن بالطماطم (بندورة) المستورد من الأردن.
ويتم استيراد الطماطم داخل حافظات الى عدن وتوزيعها على الباعة حيث يتم بيع الكيلو الطماط بحسب مواطنون لكريتر سكاي ب١٥٠٠. 
ياتي ذلك فيما وصل سعر الطماط المحلي الى ٤ الف ريال
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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