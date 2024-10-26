غزت الطماطم المستوردة اسواق عدن عقب وصول اسعار الطماطم المحلية الى ٤ الف ريال.
وامتلأت بسطات البائعين في أسواق العاصمة المؤقتة عدن بالطماطم (بندورة) المستورد من الأردن.
ويتم استيراد الطماطم داخل حافظات الى عدن وتوزيعها على الباعة حيث يتم بيع الكيلو الطماط بحسب مواطنون لكريتر سكاي ب١٥٠٠.
ياتي ذلك فيما وصل سعر الطماط المحلي الى ٤ الف ريال
بيع طماط مستورد من هذه الدولة في عدن باسعار لاتصدق - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - كلمتك/خاص:
غزت الطماطم المستوردة اسواق عدن عقب وصول اسعار الطماطم المحلية الى ٤ الف ريال.
غزت الطماطم المستوردة اسواق عدن عقب وصول اسعار الطماطم المحلية الى ٤ الف ريال.
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