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اول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية وتكشف عن حجم الأضرار - أخبار كلمتك

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اول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية وتكشف عن حجم الأضرار - أخبار كلمتك

اول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية وتكشف عن حجم الأضرار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - كلمتك/ متابعات

قالت إيران يوم السبت إن دفاعاتها الجوية نجحت في صد الهجمات الإسرائيلية، لكن “أضرارا محدودة” وقعت في بعض المواقع.

وقال الدفاع الجوي الإيراني في بيان إن إسرائيل هاجمت أهدافا في طهران وخوزستان وإيلام.

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية يوم السبت أن إيران تعتزم استئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي اعتبارا من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد تعليق قصير في أعقاب ضرب إسرائيل لأهداف عسكرية في البلاد.

قالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران صباح يوم السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر، وذلك في أحدث تطور في الصراع المتصاعد بين الخصمين المدججين بالسلاح.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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