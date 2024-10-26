اول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية وتكشف عن حجم الأضرار - أخبار كلمتك

قالت إيران يوم السبت إن دفاعاتها الجوية نجحت في صد الهجمات الإسرائيلية، لكن “أضرارا محدودة” وقعت في بعض المواقع.

وقال الدفاع الجوي الإيراني في بيان إن إسرائيل هاجمت أهدافا في طهران وخوزستان وإيلام.

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية يوم السبت أن إيران تعتزم استئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي اعتبارا من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد تعليق قصير في أعقاب ضرب إسرائيل لأهداف عسكرية في البلاد.

قالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران صباح يوم السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر، وذلك في أحدث تطور في الصراع المتصاعد بين الخصمين المدججين بالسلاح.