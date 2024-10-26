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الرئيس علي ناصر يطمئن على صحة الصحفي علي مقراط - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر يطمئن على صحة الصحفي علي مقراط - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر يطمئن على صحة الصحفي علي مقراط - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

اطمأن الرئيس علي ناصر محمد على صحة الصحفي العميد علي منصور مقراط رئيس صحيفة الجيش الذي تعرض لوعكة صحية طوال الخمسة الأيام الماضية نقل على إثرها إلى إحدى مشافي عدن وغادرها بعد بدء تماثله للشفاء

 

وبعث الرئيس ناصر برقية للصحفي مقراط جاء فيها مايلي :

 

الصديق العزيز الصحافي الوطني الكبير علي منصور مقراط

 

علمنا من المواقع الاخبارية بخبر وعكة صحية ألمت بكم.. ونتمنى لكم الصحة والشفاء العاجل..


فأنتم محل احترامنا وتقديرنا وتقدير كل الشرفاء في اليمن وخارجها لانكم تعبرون في لقاءاتكم وكتاباتكم عن المشاعر الصادقة فأنتم تحملون في قلبكم الكبير حب الوطن والمواطن..


بارك الله فيكم..


تحياتي

علي ناصر محمد
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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