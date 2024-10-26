الرئيس علي ناصر يطمئن على صحة الصحفي علي مقراط - أخبار كلمتك

اطمأن الرئيس علي ناصر محمد على صحة الصحفي العميد علي منصور مقراط رئيس صحيفة الجيش الذي تعرض لوعكة صحية طوال الخمسة الأيام الماضية نقل على إثرها إلى إحدى مشافي عدن وغادرها بعد بدء تماثله للشفاء
وبعث الرئيس ناصر برقية للصحفي مقراط جاء فيها مايلي :
الصديق العزيز الصحافي الوطني الكبير علي منصور مقراط
علمنا من المواقع الاخبارية بخبر وعكة صحية ألمت بكم.. ونتمنى لكم الصحة والشفاء العاجل..
فأنتم محل احترامنا وتقديرنا وتقدير كل الشرفاء في اليمن وخارجها لانكم تعبرون في لقاءاتكم وكتاباتكم عن المشاعر الصادقة فأنتم تحملون في قلبكم الكبير حب الوطن والمواطن..
بارك الله فيكم..
تحياتي
علي ناصر محمد
0 تعليق