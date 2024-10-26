أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

معروف حكما لـ صن داونز ومانيما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

لتعويض الإصابات، ريال مدريد يخطط لضم مدافع أرسنال في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: هناك أعمال في غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توافق على سفر فتاة بدور الرعاية للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

محافظ البنك المركزي:اليمن خسرت ٦ مليار دولار بسبب هؤلاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ البنك المركزي:اليمن خسرت ٦ مليار دولار بسبب هؤلاء - أخبار كلمتك

محافظ البنك المركزي:اليمن خسرت ٦ مليار دولار بسبب هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن "أحمد غالب المعبقي" إن اليمن فقد أكثر من ستة مليارات دولار من موارده، خلال الأشهر الثلاثين الماضية، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز إثر هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، شرقي البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركته، ومعه وزير المالية سالم بن بريك، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية 2024 لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن.

وأثناء الاجتماع الذي ترأسته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، دعا المعبقي، بحسب موقع الصندوق، إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول الأكثر هشاشة. وتطرّق إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية غير المؤاتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم.


كما أكد المعبقي أن استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ضاعف كلف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، وأدى إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي والقدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%.


وكانت جماعة الحوثيين شنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، هجوماً بالطيران المسير على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، ما تسبب بتوقف الحكومة الشرعية عن تصدير النفط والغاز.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

جريمة مروعة تهز عدن.. ولد يشنق نفسه لسبب صادم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق