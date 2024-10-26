محافظ البنك المركزي:اليمن خسرت ٦ مليار دولار بسبب هؤلاء - أخبار كلمتك

قال محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن "أحمد غالب المعبقي" إن اليمن فقد أكثر من ستة مليارات دولار من موارده، خلال الأشهر الثلاثين الماضية، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز إثر هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، شرقي البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركته، ومعه وزير المالية سالم بن بريك، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية 2024 لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن.

وأثناء الاجتماع الذي ترأسته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، دعا المعبقي، بحسب موقع الصندوق، إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول الأكثر هشاشة. وتطرّق إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية غير المؤاتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم.



كما أكد المعبقي أن استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ضاعف كلف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، وأدى إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي والقدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%.



وكانت جماعة الحوثيين شنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، هجوماً بالطيران المسير على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، ما تسبب بتوقف الحكومة الشرعية عن تصدير النفط والغاز.