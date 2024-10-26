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إرتفاع عدد الوفيات نتيجة الكارثة التي هزت مدينة #ذوباب الساحلية - أخبار كلمتك

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إرتفاع عدد الوفيات نتيجة الكارثة التي هزت مدينة #ذوباب الساحلية - أخبار كلمتك

إرتفاع عدد الوفيات نتيجة الكارثة التي هزت مدينة #ذوباب الساحلية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - كلمتك/ خاص

توفيت فتاتين اخريتان ليصبح اجمالي عدد الوفيات حتى اللحظة 4 وفيات في مدينة ذوباب .

وذكر مصدر محلي أن هذه حصيلة حادثة سقوط الفتيات في بيارة انهارت ليلة امس اثناء تجمع النساء باحد الاعراس في مدينة ذوباب

وأشار إلى ان الرقم مرشح للزيادة كون 4 فتيات لا زلن بالعناية المركزة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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