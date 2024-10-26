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كارثة تهز مدينة ذوباب في الساحل الغربي .. ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

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كارثة تهز مدينة ذوباب في الساحل الغربي .. ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

كارثة تهز مدينة ذوباب في الساحل الغربي .. ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 09:30 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد مصدر محلي عن سقوط حوالي 15 فتاة أمس الجمعة داخل بيارة انهارت بسبب تدافع النساء اثناء حضورهن احد الاعراس بمدينة ذوباب الساحلية .

وقال المصدر توفت فتاتين اثناء رحلة اسعافهن لعدم توفر الاوكسجين والبقية في حالة خطرة ...

وبحسب المصدر تجمع الاهالي لانقاذ الفتيات بعد سقوطهن مباشرة واخذوهن الى مستشفى ذوباب العام بالمدينة ، لكن للاسف لم يجدوا فيها شيئا لا ادوية ولا حتى سيارات اسعاف ولا اوكسجين فلجأو لاستئجار باصات مدنية لاسعاف الفتيات الى مستشفيات المخا وعدن !!!

من / أحمد حمدي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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