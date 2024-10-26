فتحي بن لزرق يعلق على قيام شاب يمني بالتقاط صورة مع رئيس أمريكا وشتمه بالفاظ نابية - أخبار كلمتك

علق الصحفي البارز فتحي بن لزرق على قيام شاب يمني بالتقاط صورة مع رئيس امريكا وشتمه .

وقال بن لزرق: يكرمك الله بالعقل ويمنحك فرصة النجاة من بلد تعصف به الحروب والازمات الى بلد يحترم أدميتك ويمنحك كافة حقوقك ويكرمك بحسن الضيافة بل ويمنحك جنسيته في سنوات قليلة.

واضاف : تتعلم وتشتغل وتصرف من خيرات هذه البلاد على نصف قبليتك وربما اكثر في اليمن وفي الاخير تصر على ان تؤكد للعالم أجمع بإنك حيوان رسمي وقليل ادب..

وتابع بأنه تحت اي ظرف هذا الكائن لايمثل اليمنيين بالمطلق وانما يمثل نفسه السيئة وأخلاقه الدنيئة..

واختتم: صبحكم الله بالخير وتظل اليمن مصدر الايمان والحكمة والخلق الرفيع ومن اساء فلنفسه ..