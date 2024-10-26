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فتحي بن لزرق يعلق على قيام شاب يمني بالتقاط صورة مع رئيس أمريكا وشتمه بالفاظ نابية - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يعلق على قيام شاب يمني بالتقاط صورة مع رئيس أمريكا وشتمه بالفاظ نابية - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يعلق على قيام شاب يمني بالتقاط صورة مع رئيس أمريكا وشتمه بالفاظ نابية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:43 صباحاً - كلمتك/ خاص

علق الصحفي البارز فتحي بن لزرق على قيام شاب يمني بالتقاط صورة مع رئيس امريكا وشتمه .

وقال بن لزرق: يكرمك الله بالعقل ويمنحك فرصة النجاة من بلد تعصف به الحروب والازمات الى بلد يحترم أدميتك ويمنحك كافة حقوقك ويكرمك بحسن الضيافة بل ويمنحك جنسيته في سنوات قليلة.

واضاف : تتعلم وتشتغل وتصرف من خيرات هذه  البلاد على نصف قبليتك وربما اكثر في اليمن وفي الاخير تصر على ان تؤكد للعالم أجمع بإنك حيوان رسمي وقليل ادب..

وتابع بأنه تحت اي ظرف هذا الكائن لايمثل اليمنيين بالمطلق وانما يمثل نفسه السيئة وأخلاقه الدنيئة..

واختتم: صبحكم الله بالخير وتظل اليمن مصدر الايمان والحكمة والخلق الرفيع ومن اساء فلنفسه ..

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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