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عاجل:اسرائيل تكشف حقيقة استهداف مفاعل نووية وحقول نفطية في إيرانروطهران تصدر اول تصريح - أخبار كلمتك

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عاجل:اسرائيل تكشف حقيقة استهداف مفاعل نووية وحقول نفطية في إيرانروطهران تصدر اول تصريح - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تكشف حقيقة استهداف مفاعل نووية وحقول نفطية في إيرانروطهران تصدر اول تصريح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:28 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت يسرائيل هيوم: نتنياهو وغالانت في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع

وقال البيت الأبيض: ندرك أن إسرائيل تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في #إيران في إطار الدفاع عن النفس

وقالت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: إسرائيل أخطرت إدارة بايدن قبل ساعات بأن الغارة الجوية الإسرائيلية ستنفذ هذه الليلة

وقال مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: إسرائيل أخطرتنا مسبقا بنيتها توجيه ضربات ضد ايران

وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: الطاقم الوزاري المصغر صدق هاتفيا على خطة الهجوم على #إيران ونتنياهو وغالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم على #إيران الليلة و تم إبلاغ واشنطن قبل بدء تنفيذ الهجوم على #إيران

 

واضافت: الهجوم ضد #إيران في مراحله الأولى ورئيس الأركان يتولى قيادة الهجوم على #إيران من ملجأ سلاح الجو الإسرائيلي

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية: الكيان الصهيوني استهدف عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي #طهران

وقابت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر إغاثية بطهران: لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلا

وقالت إن بي سي نيوز عن مسؤول إسرائيلي: لسنا بصدد ضرب المنشآت النووية الإيرانية أو حقول النفط ونركز على أهداف عسكرية

واضافت نضرب أهدافا قد تكون شكلت تهديدا لنا في الماضي أو يمكن أن تهددنا في المستقبل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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