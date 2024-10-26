عاجل:اسرائيل تكشف حقيقة استهداف مفاعل نووية وحقول نفطية في إيرانروطهران تصدر اول تصريح - أخبار كلمتك

قالت يسرائيل هيوم: نتنياهو وغالانت في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع

وقال البيت الأبيض: ندرك أن إسرائيل تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في #إيران في إطار الدفاع عن النفس

وقالت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: إسرائيل أخطرت إدارة بايدن قبل ساعات بأن الغارة الجوية الإسرائيلية ستنفذ هذه الليلة

وقال مسؤول بالبنتاغون للجزيرة: إسرائيل أخطرتنا مسبقا بنيتها توجيه ضربات ضد ايران

وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: الطاقم الوزاري المصغر صدق هاتفيا على خطة الهجوم على #إيران ونتنياهو وغالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم على #إيران الليلة و تم إبلاغ واشنطن قبل بدء تنفيذ الهجوم على #إيران

واضافت: الهجوم ضد #إيران في مراحله الأولى ورئيس الأركان يتولى قيادة الهجوم على #إيران من ملجأ سلاح الجو الإسرائيلي

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية: الكيان الصهيوني استهدف عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي #طهران

وقابت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر إغاثية بطهران: لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلا

وقالت إن بي سي نيوز عن مسؤول إسرائيلي: لسنا بصدد ضرب المنشآت النووية الإيرانية أو حقول النفط ونركز على أهداف عسكرية

واضافت نضرب أهدافا قد تكون شكلت تهديدا لنا في الماضي أو يمكن أن تهددنا في المستقبل