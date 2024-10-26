عاجل:اسرائيل تعلن الحرب على إيران وتكشف عن هجوم عسكري غير مسبوق - أخبار كلمتك

قالت الإذاعة الإسرائيلية: جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على #إيران

وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: بدأنا الهجوم على #إيران

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني

وقالت سي إن إن عن مسؤول مطلع: إسرائيل بدأت ضرباتها الانتقامية ضد #إيران

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا عسكرية في #إيران

واضافت: سيتم إصدار إعلان رسمي إسرائيلي قريبا بشأن الهجوم على #إيران و نهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في #إيران و قواتنا على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا حيث نتابع التطورات من #إيران ووكلائها

واختتم: نقصف أهدافا عسكرية في #إيران وفق توجيهات القيادة السياسية ولا تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية و مستعدون على مستوى الهجوم والدفاع ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية و بدأنا في ضرب أهداف محددة في #إيران