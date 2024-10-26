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عاجل:اسرائيل تعلن الحرب على إيران وتكشف عن هجوم عسكري غير مسبوق - أخبار كلمتك

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عاجل:اسرائيل تعلن الحرب على إيران وتكشف عن هجوم عسكري غير مسبوق - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن الحرب على إيران وتكشف عن هجوم عسكري غير مسبوق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 02:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت الإذاعة الإسرائيلية: جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على #إيران

وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: بدأنا الهجوم على #إيران

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني

وقالت سي إن إن عن مسؤول مطلع: إسرائيل بدأت ضرباتها الانتقامية ضد #إيران

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا عسكرية في #إيران

واضافت: سيتم إصدار إعلان رسمي إسرائيلي قريبا بشأن الهجوم على #إيران و نهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في #إيران و قواتنا على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا حيث نتابع التطورات من #إيران ووكلائها

واختتم: نقصف أهدافا عسكرية في #إيران وفق توجيهات القيادة السياسية ولا تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية و مستعدون على مستوى الهجوم والدفاع ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية و بدأنا في ضرب أهداف محددة في #إيران

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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