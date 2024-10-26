وصلت تعزيزات عسكرية الى خطوط التماس استعدادا لخوض الحرب الحاسمة
وافادت مصادر بدفع اللواء الأول زرانيق بتعزيزات جديدة إلى الخطوط الأمامية في شرق الحيمة وذلك بتوجيهات العميد سليمان منصر، لدعم تقدمات القوات المشتركة في معركة الساحل التهامي ضد المليشيات الانقلابية.
وتكونت التعزيزات من قوات مدربة وأسلحة نوعية ومدرعات .
الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة استعدادا للحرب الحاسمة(صورة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:48 صباحاً - كلمتك/خاص:
وصلت تعزيزات عسكرية الى خطوط التماس استعدادا لخوض الحرب الحاسمة
وصلت تعزيزات عسكرية الى خطوط التماس استعدادا لخوض الحرب الحاسمة
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