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الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة استعدادا للحرب الحاسمة(صورة) - أخبار كلمتك

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الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة استعدادا للحرب الحاسمة(صورة) - أخبار كلمتك

الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة استعدادا للحرب الحاسمة(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 01:48 صباحاً - كلمتك/خاص:

وصلت تعزيزات عسكرية الى خطوط التماس استعدادا لخوض الحرب الحاسمة
وافادت مصادر بدفع اللواء الأول زرانيق بتعزيزات جديدة إلى الخطوط الأمامية في شرق الحيمة وذلك بتوجيهات العميد سليمان منصر، لدعم تقدمات القوات المشتركة في معركة الساحل التهامي ضد المليشيات الانقلابية.
وتكونت التعزيزات من قوات مدربة وأسلحة نوعية ومدرعات .
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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