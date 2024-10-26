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بينها طليقة غالب القاضي.. اتحاد شبكة نسائية لنهب التبرعات تقرر الاطاحة بالقاضي(صادم) - أخبار كلمتك

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بينها طليقة غالب القاضي.. اتحاد شبكة نسائية لنهب التبرعات تقرر الاطاحة بالقاضي(صادم) - أخبار كلمتك

بينها طليقة غالب القاضي.. اتحاد شبكة نسائية لنهب التبرعات تقرر الاطاحة بالقاضي(صادم) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:44 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:بانكشف قريبا عن ملف (سلوى) وعلاقة شبكة (سلوى) بشبكة (وداد) ومن هي البنت التي استخدمتها شبكة وداد للإطاحة بشبكة القاضي، وكيف تحالفت (سلوى) مع وداد بعد الإطاحة بالمنافس الكبير لهم القاضي، أمور كثيرة شائكة جدا ومعقدة وتحتاج الكثير من  الصبر لا تستعجلون ونفسنا طويل أطول من أعمارهم، ومن تاجر بمظلومية وفقر أبناء تهامة سيدفع الثمن غالي ان شاءالله.
واضاف:
نعم وداد هي نفسها طليقة القاضي حيث قررت شبكة وداد القضاء على شبكة القاضي المنافس الأكبر لهم في مجال الإغاثة وتم إرسال وداد لاصطياد القاضي وفعلا وقع في الفخ وأكل الطعم، بعد ذلك ولكي لا يكرع الشفوت القاضي على الكل ويفضح العصابة تم إخفاء القاضي وازاحته عن المشهد.
واختتم: بعد ذلك حصل تحالف كبير بين شبكة وداد لفعل الخير  وشبكة سلوى للدعاlرة، وتوحدت الشبكتين تحت قيادة واحدة، وحسابات بنكية واحدة، وعصيد العصيد سنكشف الستار عن مفاجآت ستذهل الشعب اليمني لكن كل شيء في وقته لا اريد اتهور كثير لكي لا يقلبون الطاولة علينا بسبب أي خطأ بسيط او معلومة مغلوطة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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