رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات يوضح حقيقة ما يتم تداوله حول الحليب المبخر (حليب الشاي) - أخبار كلمتك

قال المهندس حديد الماس رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في تصريح خاص أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول أن منتجات الحليب المبخر (حليب الشاي)، المدون عليها "شبيه الحليب المبخر" غير صحية ومغشوشة غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة وهو كلام هدفه التضليل على المستهلكين.

وهنا لزم التوضيح بأن المواصفات القياسية المعتمدة تسمح بنزع الدهن الحيواني واستبداله بدهن نباتي في منتجات الحليب المبخر (حليب الشاي)، والجبن القشطة شريطة أنه اذا تم نزع الدهن الحيواني واستبداله بدهن نباتي في هذه المنتجات ان يتم تغيير اسم المنتج الى "شبيه الحليب المبخر ، وشبيه الجبن، وشبيه القشطة".

وأضاف بالقول أن الهيئة هي من الزم المصنعين الوطنيين والمستوردين بالالتزام باشتراطات المواصفات حيث أصدرت الهيئة تعميمين الأول برقم (64)، لعام 2022م، صادر بتاريخ 2022م/8/ 21 وأعطت المصنعين والمستوردين مهلة لتسوية أوضاعهم حيال تغيير مسميات المنتجات التي أُستبدل الدهن الحيواني فيها بدهن نباتي، والتعميم الثاني برقم (68) لعام 2024م صادر بتاريخ 11/8/2024 .

وأوضح الماس أن المنتجات التي يتم نزع الدهن الحيواني منها واستبداله بدهن نباتي ليس فيها أي مضار صحية وليست مغشوشة وتم الزام المصنعين والمستوردين باضافة كلمة "شبيه" قبل اسم المنتج وفق اشتراطات المواصفات القياسية حتى يتم ايضاح المنتج المصنع بالدهن الحيواني والمنتج الذي تم استبدال الدهن الحيواني فيه بدهن نباتي لأن هناك اختلاف في السعر (القيمة) فقط، أما من الناحية الصحية فليس هناك اي اضرار صحية باعتبار الهيئة تقع مهامها في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، ولا يمكن اطلاقا أن تقوم الهيئة بالزام المصنعين والمستوردين بشيء فيه مضرة على المستهلك.

واختتم حديثه بالقول أن الهيئة حريصة كل الحرص على القيام بواجبها بما فيه خدمة المواطنين، وتهيب الهيئة بعدم الانجرار او الترويج لمثل هذه الاخبار المزيفة والمضللة للمستهلك.