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تعليق بشأن اغتيال إسرائيل زعيم مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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تعليق بشأن اغتيال إسرائيل زعيم مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

تعليق بشأن اغتيال إسرائيل زعيم مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:19 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث السياسي علي البخيتي عن موقفه في حال اغتالت إسرائيل زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك 
 

وقال البخيتي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏إذا اغتالت إسرائيل ‎#عبدالملك_الحوثي هل ستحزن عليه يا علي البخيتي؟!

حتمًا سأحزن وقد أبكي عليه كما بكيت على الزعيم صالح، مع أن اغتياله في صالح اليمن واليمنيين، لكن لأن المنفذ إسرائيل، ولأن بيني وبينه عيش وملح وصداقة شخصية

وتابع بالقول:ولأني أرى عبدالملك الحوثي من ناحية أخرى ضحية لموروث ديني متخلف، لا أستطيع كبح مشاعر الحزن، فليس بيدي ذلك، مع أن عقلي يقول أن رحيله بأي وسيلة سيكون متنفس لليمن واليمنيين وفرصة لاستعادة الدولة والجمهورية والمواطنة المتساوية، التي سحقها عبدالملك بخرافة الولاية وانحصار الحكم في سلالة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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