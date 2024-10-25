تعليق بشأن اغتيال إسرائيل زعيم مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

تحدث السياسي علي البخيتي عن موقفه في حال اغتالت إسرائيل زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك



وقال البخيتي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏إذا اغتالت إسرائيل ‎#عبدالملك_الحوثي هل ستحزن عليه يا علي البخيتي؟!

حتمًا سأحزن وقد أبكي عليه كما بكيت على الزعيم صالح، مع أن اغتياله في صالح اليمن واليمنيين، لكن لأن المنفذ إسرائيل، ولأن بيني وبينه عيش وملح وصداقة شخصية

وتابع بالقول:ولأني أرى عبدالملك الحوثي من ناحية أخرى ضحية لموروث ديني متخلف، لا أستطيع كبح مشاعر الحزن، فليس بيدي ذلك، مع أن عقلي يقول أن رحيله بأي وسيلة سيكون متنفس لليمن واليمنيين وفرصة لاستعادة الدولة والجمهورية والمواطنة المتساوية، التي سحقها عبدالملك بخرافة الولاية وانحصار الحكم في سلالة.