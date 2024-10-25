تخفيض سعر الدبة الديزل الى ١٦ الف ريال - أخبار كلمتك

أصدر محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، قرارا قضى بموجبه بتخصيص كمية من ديزل بترومسيلة بالسوق المحلي بسعر ۸۰۰ ريال يمني للتر الواحد.
وجاءت في حيثيات القرار كمايلي:
قرار محافظ محافظة حضرموت رقم ( ٩٢ ) لسنة ٢٠٢٤ م بشأن تخصيص كمية من ديزل بترومسيلة بالسوق المحلي بسعر ۸۰۰ ريال يمني للتر الواحد.
محافظ حضرموت : بعد الاطلاع على القانون رقم (٤) لسنة ۲۰۰۰م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. ولما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (1): تخصيص كمية ثلاثمائة وخمسون الف لتر ديزل للمواطنين من إجمالي كميات ديزل بترومسيلة لتغطية السوق المحلي بشكل يومي وبسعر ثمانمائة ريال يمني للتر الواحد ويتم التوزيع وفق آلية تضبط ذلك.
مادة (۲): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.
صدر بديوان عام المحافظة بتاريخ : ٢٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م
0 تعليق