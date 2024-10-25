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تخفيض سعر الدبة الديزل الى ١٦ الف ريال - أخبار كلمتك

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تخفيض سعر الدبة الديزل الى ١٦ الف ريال - أخبار كلمتك

تخفيض سعر الدبة الديزل الى ١٦ الف ريال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:19 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدر محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، قرارا قضى بموجبه بتخصيص كمية من ديزل بترومسيلة بالسوق المحلي بسعر ۸۰۰ ريال يمني للتر الواحد.

وجاءت في حيثيات القرار كمايلي:

قرار محافظ محافظة حضرموت رقم ( ٩٢ ) لسنة ٢٠٢٤ م بشأن تخصيص كمية من ديزل بترومسيلة بالسوق المحلي بسعر ۸۰۰ ريال يمني للتر الواحد.

محافظ حضرموت : بعد الاطلاع على القانون رقم (٤) لسنة ۲۰۰۰م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. ولما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (1): تخصيص كمية ثلاثمائة وخمسون الف لتر ديزل للمواطنين من إجمالي كميات ديزل بترومسيلة لتغطية السوق المحلي بشكل يومي وبسعر ثمانمائة ريال يمني للتر الواحد ويتم التوزيع وفق آلية تضبط ذلك.

مادة (۲): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.

صدر بديوان عام المحافظة بتاريخ : ٢٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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