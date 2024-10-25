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رسالة محزنة صادرة عن أحمد الميسري - أخبار كلمتك

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رسالة محزنة صادرة عن أحمد الميسري - أخبار كلمتك

رسالة محزنة صادرة عن أحمد الميسري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - كلمتك: خاص

 


بعث المهندس أحمد بن أحمد الميسري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي، برقية عزاء ومواساة الى العميد الركن عبدالقادر الجعري،أركان محور أبين قائد اللواء 103 مشاة، عزاه فيها بوفاة والده المغفور له بإذن الله، الشيخ علي محمد ناصر الجعري

وعبر الميسري لأخيه العميد عبدالقادر الجعري وجميع أسرته وعموم قبيلة الجعري، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل، مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره الاجتماعي والقبلي واسهامه في إصلاح ذات البين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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