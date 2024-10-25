محمد جميح يكشف أمر صادم - أخبار كلمتك





تحدث السياسي اليمني محمد جميح عن جريمة اختطاف مليشيا الحوثي الأستاذ التربوي محمد ناجي خماش



وقال جميح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏قبل خمسة أشهر خطف الحوثيون الأستاذ التربوي محمد ناجي خماش، مدير عام التعليم الأساسي والثانوي في وزارة التربية والتعليم.

وتابع بالقول:

ذاق في سجونهم أهوالاً من التعذيب لا عهد لليمنيين بها، ولا قبل له بها.

قبل أيام يتصلون لأسرته لأخذ جثته.

مختتما تغريدته قائلاً:

ما زال الآلاف يقبعون في سجون هذه المليشيات، دون أن توجه لهم تهمة، ودون أن يعرف عنهم شيء.