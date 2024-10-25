محمد جميح يكشف أمر صادم - أخبار كلمتك

تحدث السياسي اليمني محمد جميح عن جريمة اختطاف مليشيا الحوثي الأستاذ التربوي محمد ناجي خماش
وقال جميح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
قبل خمسة أشهر خطف الحوثيون الأستاذ التربوي محمد ناجي خماش، مدير عام التعليم الأساسي والثانوي في وزارة التربية والتعليم.
وتابع بالقول:
ذاق في سجونهم أهوالاً من التعذيب لا عهد لليمنيين بها، ولا قبل له بها.
قبل أيام يتصلون لأسرته لأخذ جثته.
مختتما تغريدته قائلاً:
ما زال الآلاف يقبعون في سجون هذه المليشيات، دون أن توجه لهم تهمة، ودون أن يعرف عنهم شيء.
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