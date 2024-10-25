توجيه رسالة حاسمة للقوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة وفي مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك







وجه الصحفي العدني عبدالرحمن انيس رسالة للقوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة وفي مجلس القيادة الرئاسي



وقال بن أنيس في معرض رسالته:

‏رسالة قصيرة الى القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة وفي مجلس القيادة الرئاسي ..

من العبط ان تصدروا بيانات تنددوا فيها بتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن وكأنكم جهة محايدة لا صلة لها بما يحدث.

وتابع بالقول:

ان كنتم غير راضين فعلا عن الحالة الاقتصادية الصعبة التي وصل اليها المواطنين فاستبدلوا وزراءكم بوزراء اكثر كفاءة او اسحبوا وزراءكم ان كنتم تعتقدون ان رئيس الحكومة يتحمل وحده مسؤولية هذا التدهور الاقتصادي المريع.

مختتما رسالته قائلاً:

اما اصدار البيانات ضد حكومة انتم مشاركين فيها فهذا ضحك على الذقون واستخفاف بعقول الناس.