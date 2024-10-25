صدور بيان صحفي بشأن هذا الأمر بالجنوب - أخبار كلمتك



أصدر الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ‏بيان صحفي جاء فيه:

يؤكد الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد دعمه الكامل لتوجيهات القاضي نبيل جوبح، المحامي العام لنيابات الأموال العامة، الذي وجه رئيس نيابة الاستئناف للأموال العامة في محافظة لحج بمتابعة قضايا الفساد المتعلقة بهيئة الأراضي والعقارات. تأتي هذه الخطوة استجابة للبلاغ المقدم من الاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد وعدد من المنظمات الأخرى، والذي تم رفعه إلى النائب العام.

يعتبر الاتحاد هذه التوجيهات بادرة إيجابية تعزز الشفافية والمساءلة، ويدعو إلى أن تكون نتائج هذه المتابعة ملموسة ومحققة للعدالة، بما يعكس الجدية في التعامل مع قضايا الأراضي المتراكمة في لحج. وإذ يشير الاتحاد إلى الأدلة الدامغة التي بحوزته، بالإضافة إلى الكم الكبير من القضايا المنظورة أمام المحاكم في شأن الأراضي بمحافظة لحج، فإنه يؤكد استمرار التزامه بمتابعة هذه القضايا حتى تتحقق العدالة الكاملة ويتم إنصاف المتضررين.