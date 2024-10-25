مليشيا الحوثي تتلقى ضربة عسكرية اليوم وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

صدت المقاومة الوطنية اليوم، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، ودمرت مرابض مدفعية استخدمتها في استهداف قرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بأن وحدات من أبطال اللواء الأول زرانيق خاضت اشتباكات مع مليشيا الحوثي الإرهابية، التي حاولت التسلل إلى تباب استراتيجية قرب خطوط التماس جنوب الحديدة.

وأكد أن أبطال اللواء الأول زرانيق أجبروا عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية على الفرار مذعورة بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية.

وأضاف أن مدفعية اللواء الأول زرانيق وجهت ضربات مركزة على مرابض مدفعية استخدمتها مليشيا الحوثي في استهداف قرى آهلة بالسكان في منطقة الحيمة التابعة إداريًا لمديرية التحيتا.

مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في مرابض مدفعية المليشيا.

وكانت مليشيا الحوثي ارتكبت، أمس الخميس، جريمة إرهابية جديدة بقصف من قذائف الهاون على قرية السادة في منطقة الحيمة، ما أسفر عن استشهاد طفلة تُدعى "شيمة محمد عبده جلمود" وإصابة امرأة تُدعى "أمينة حسين إسماعيل جلوب".