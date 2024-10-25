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مليشيا الحوثي تتلقى ضربة عسكرية اليوم وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

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مليشيا الحوثي تتلقى ضربة عسكرية اليوم وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تتلقى ضربة عسكرية اليوم وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:49 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

صدت المقاومة الوطنية اليوم، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، ودمرت مرابض مدفعية استخدمتها في استهداف قرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بأن وحدات من أبطال اللواء الأول زرانيق خاضت اشتباكات مع مليشيا الحوثي الإرهابية، التي حاولت التسلل إلى تباب استراتيجية قرب خطوط التماس جنوب الحديدة.

وأكد أن أبطال اللواء الأول زرانيق أجبروا عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية على الفرار مذعورة بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية.

وأضاف أن مدفعية اللواء الأول زرانيق وجهت ضربات مركزة على مرابض مدفعية استخدمتها مليشيا الحوثي في استهداف قرى آهلة بالسكان في منطقة الحيمة التابعة إداريًا لمديرية التحيتا.

مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في مرابض مدفعية المليشيا.

وكانت مليشيا الحوثي ارتكبت، أمس الخميس، جريمة إرهابية جديدة بقصف من قذائف الهاون على قرية السادة في منطقة الحيمة، ما أسفر عن استشهاد طفلة تُدعى "شيمة محمد عبده جلمود" وإصابة امرأة تُدعى "أمينة حسين إسماعيل جلوب".

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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